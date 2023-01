So romantisch! Paola Maria teilt Knutsch-Pic mit ihrem Neuen

Paola Maria (29) zeigt, wie glücklich sie ist! Die YouTuberin und Sascha Koslowski (36) galten rund neun Jahre lang als das Traumpaar in der Influencer-Szene. Im Februar vergangenen Jahres bestätigte die gebürtige Italienerin jedoch das Liebes-Aus der beiden. Doch schon wenig später überraschte der Webstar mit einer neuen Romanze – der Unternehmer Alexander Thoss ist nun der Mann an der Seite der Beauty. In traumhafter Kulisse zeigte Paola nun stolz ihr Liebesglück!

Auf Instagram teilte die 29-Jährige zwei süße Schnappschüsse aus ihrem Urlaub. Inmitten der wunderschönen Wüste posiert die Brünette mit ihrem Liebsten beim Sonnenuntergang. Das erste Foto zeigt Paola, wie sie eng umschlossen ihren Alex umarmt, während sie sich einen leidenschaftlichen Kuss geben. Auf dem zweiten Schnappschuss wiederum sitzen die beiden in einem Boot – jedoch auch knutschend und eng umschlossen. Ihre Fotoreihe betitelte sie mit einem einfachen "18.08" – offenbar das Datum ihres Beziehungsbeginns. Die Fans der Unternehmerin sind außer sich vor Freude und teilten ihre Emotionen mit vielen Herzen in der Kommentarspalte. "Oh, wie süß", schrieb ein Follower.

Erst im vergangenen Dezember hatten die beiden ihr Red-Carpet-Debüt hingelegt. Doch vor ihrem ersten Auftritt als Paar hatte Paola mächtig Angst. "Es ist die erste große Veranstaltung, bei der er meine Begleitung ist. Aber ich bin definitiv nervöser als er", verriet sie gegenüber Bild am Rande der "Ein Herz für Kinder"-Gala.

Instagram / paola Paola Maria mit Alexander Thoss

Instagram / paola Paola Maria im Dezember 2022

AEDT / ActionPress Alexander Thoss und Paola Maria bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2022

