Nach Fehlgeburt: Renata Lusin will anderen Frauen Mut machen

Renata Lusin (35) macht sich für ihre Leidensgenossinnen stark. Mitte Februar hatte die Profitänzerin voller Freude mitgeteilt, dass sie und ihr Partner Valentin Lusin (36) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Doch vor wenigen Tagen dann der Schock: Der Let's Dance-Star hat sein ungeborenes Kind verloren. Über ihren Verlust spricht die Sportlerin offen im Netz. Nun erklärte Renata, warum sie sich dazu entschlossen hat.

"Es ist ganz, ganz wichtig für mich, dieses Thema anzusprechen. Erstmal für mich selber, weil ich weiß, damit befreie ich mich", verriet die 35-Jährige im Interview mit RTL. Die Tänzerin sei sich sicher, dass das offene Gespräch ihr helfe, psychisch mit dem Schicksalsschlag klarzukommen und diesen besser verarbeiten zu können. Aber Renata möchte damit nicht nur etwas für sich selbst erreichen. "Es ist kein Tabu-Thema. Man spricht so wenig darüber. Ich will, dass die Frauen wissen: Sie sind nicht alleine!", stellte sie zudem klar.

Von ihrem Mann Valentin wird sie für ihre Stärke bewundert. "Meine Frau ist eine toughe Frau. Sie ist so, so stark – das bewundere ich an ihr! Ich liebe sie dafür, wie sie es immer wieder schafft, in schwierigen Situationen nach vorne zu gucken, sich zu sammeln", teilte der 36-Jährige im Gespräch mit RTL mit. Der Profitänzer sei sich sicher, dass er und seine Liebste es gemeinsam schaffen, diese schwere Zeit zu bewältigen.

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Tänzerin

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin

Anzeige

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de