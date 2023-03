Afterparty der Oscars 2023: Das waren die schönsten Looks

Nach den Oscars ist vor der Afterparty! Auch in diesem Jahr fanden im Anschluss an die offizielle Verleihung der begehrten Goldjungen exklusive Partys zu diesem Anlass statt. Um den bedeutsamen Abend ausklingen zu lassen, wird gefeiert – und dafür schmeißen sich die Stars noch mal in ein komplett neues Outfit. Auf dem blauen Teppich der Vanity-Fair-Party glänzte die Crème de la Crème der Filmwelt. Hier kommt ein kleiner Auszug der glänzendsten Auftritte...

Mit dem Oscar in der Hand strahlte Michelle Yeoh (60), die als "Beste Hauptdarstellerin" ausgezeichnet wurde in einem rosé-pfirsichfarbenen Etuikleid mit schwarzer Blume an der Taille. Für besondere Hingucker sorgten Olivia Wilde (39) und Florence Pugh (27): Die beiden trugen jeweils nur einen knappen schwarzen BH als Oberteil und zeigten damit viel Haut. Emily Ratajkowski (31) bezauberte in einer gewagten Kombination aus Glitzer und Transparenz. Glanz und Glitter dürfte für einige Promi-Damen das Motto der diesjährigen Oscars gewesen sein: Kaia Gerber (21), Riley Keough (33) und Sophie Turner (27) funkelten in ihren Roben um die Wette!

Auch die Jenner-Schwestern legten absolute Glanz-Auftritte hin: Kendall (27) in einem anliegenden Meerjungfrauen-Kleid mit goldenem Muster in Schuppen-Optik und Kylie (25) in einer schulterfreien, dunkelgrau schimmernden Robe mit Schleife um die Brust. Viel Platz nahm Billie Eilish (21) mit ihrem Outfit in Anspruch: Sie kam in einem ziemlich ausladenden Tüllkleid in Schwarz.

Getty Images Olivia Wilde auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Emily Ratajkowski auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Michelle Yeoh auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Kylie Jenner auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Kendall Jenner auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Julia Garner auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Lily James auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Riley Keough auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Sophie Turner auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Zooey Deschanel auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Naomi Campbell auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Zoë Saldana auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Sharon Stone auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Donald Glover auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Jennifer Coolidge auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Billie Eilish auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Ana de Armas auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Hunter Schafer auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

