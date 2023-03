Dank ihres Partners: Michelle Yeoh ist mit Schumi befreundet

Michelle Yeoh (60) hat eine enge Verbindung zu Michael Schumacher (54). Die gebürtige Malaysierin feierte Sonntagnacht einen der wohl bedeutendsten Momente ihrer Karriere: Sie bekam den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Rolle im Film "Everything Everywhere All at Once". Damit ist sie die erste Gewinnerin asiatischer Abstammung. Neben Hollywood ist sie aber auch in der Welt des Motorsports zu Hause: Michelle und ihr Partner sind nämlich enge Freunde von Michael!

Wie Bild berichtet, ist Michelle seit 2004 mit Jean Todt (77) liiert. Der war lange der Geschäftsführer von Ferrari und ist dem Motorsport bis heute eng verbunden. Daher kennt er auch Michael gut und ist seit vielen Jahren eng mit ihm befreundet. Nachdem Schumi sich bei einem schweren Skiunfall aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, hörte man nur noch wenig von dem ehemaligen Formel-1-Star. Doch Jean und eben auch Michelle sollen zu den wenigen Menschen gehören, die ihn bis heute regelmäßig besuchen dürfen. Michael soll seinem Freund sogar nach dem Kennenlernen geholfen haben, über SMS mit Michelle besser zu kommunizieren.

Jean und Michelle trafen sich das erste Mal auf einer Ferrari-Präsentation in Shanghai. Und zumindest der gebürtige Franzose war sofort hin und weg. "Ich wusste sofort, dass sie meine Traumfrau ist, noch bevor ich sie kennengelernt hatte. Es war Schicksal", soll er in einem Interview geschwärmt haben.

