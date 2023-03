Diese Hollywood-Megastars haben nie einen Oscar gewonnen!

Einige Schauspieler warten bisher vergeblich auf ihre Oscar-Auszeichnung. In der vergangenen Nacht wurde der begehrte Preis wieder verliehen. Der deutsche Film "Im Westen nichts Neues" wurde in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" für einen Oscar nominiert. Tatsächlich gewann die Produktion den Academy Award neben drei weiteren. Der Preis für die beste Schauspielerin ging an Michelle Yeoh (60). Andere bekannte Schauspieler konnten die Auszeichnung hingegen bisher nicht abräumen!

John Travolta (69) zum Beispiel wurde im Laufe seiner Karriere zweimal nominiert, konnte aber beide Male nicht gewinnen – ebenso wie sein Kollege Samuel L. Jackson (74), der 1994 für den Film "Pulp Fiction" in einer Kategorie nominiert war. Letzterer wurde jedoch im März 2022 mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet, der ihm von Denzel Washington (68) bei der Verleihung der Governor's Awards wenige Tage vor der im Fernsehen übertragenen Zeremonie überreicht wurde. Andere beliebte Prominente, darunter Jennifer Aniston (54) und Blake Lively (35), hatten noch nie die Ehre, von der Nobelpreisorganisation anerkannt zu werden, da sie nicht nominiert waren.

Bei manchen hat sich das lange Warten allerdings doch ausgezahlt. Einige mussten sogar Jahrzehnte auf den begehrten Goldjungen warten. Der absolute Rekordhalter ist wohl Leonardo DiCaprio (48). Der Hollywood-Schauspieler wartete trotz Titanic, "Inception" und Co. ganze 22 Jahre auf seine erste Oscar-Auszeichnung.

Anzeige

Getty Images Samuel L. Jackson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio bei seiner Oscar-Dankesrede 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de