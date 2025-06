Neues Kapitel: So leben Fabio Knez und Darya nun in Dubai

Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) haben sich nun in ihrem neuen Zuhause in Dubai eingerichtet. Zum Start wohnen der Reality-TV-Star und das Model in einer stilvollen Airbnb-Wohnung, die sie ihren Fans jetzt stolz in einem YouTube-Video präsentieren. Mit moderner Einrichtung, traumhaftem Blick auf den Hafen und einem Poolzugang ist das Übergangsdomizil ein echter Hingucker. Besonders begeistert zeigt sich Fabio vom hauseigenen Fitnessstudio und mit einem Augenzwinkern an Darya ergänzt er scherzhaft: "Hast du gut ausgesucht, Geld ausgeben kannst du gut – das sage ich immer wieder."

Die Suche nach dem endgültigen Traumzuhause läuft jedoch noch. Auch wenn die Übergangswohnung einiges zu bieten hat, sind die beiden bereits auf Besichtigungstour. Die Verhandlungen übernimmt wohl Darya – liebevoll von Fabio als seine "Immobilienmaus" bezeichnet. Eine Herausforderung: In Dubai wird an jeder Ecke gebaut, was die Suche nach einer ruhigen, luxuriösen Bleibe nicht gerade einfacher macht. Trotzdem zeigen sich die beiden zuversichtlich, bald das perfekte Zuhause zu finden.

Der Abschied von ihrer deutschen Heimat war besonders für Darya mit vielen Emotionen verbunden. Auch Fabio zeigte sich offen für das Abenteuer, das beide nun gemeinsam angehen. Der Umzug nach Dubai markiert für das Paar nicht nur einen Ortswechsel, sondern auch einen neuen Lebensabschnitt, der mit großen Plänen und frischem Elan beginnt. In ihren Videos und Posts wird deutlich: Sie genießen das neue Umfeld, das sonnige Klima, die Möglichkeiten – und vor allem die gemeinsame Zeit. Wie es für die beiden weitergeht, können Fans gespannt auf ihrem YouTube-Kanal mitverfolgen.

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova, Realitystars

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova im April 2025

