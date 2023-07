Kassenflop: Fällt der letzte "Indiana Jones" im Kino durch?

Ist der letzte Indiana Jones etwa ein Flop an den Kinokassen? Mit "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" können Fans Hauptdarsteller Harrison Ford (80) ein letztes Mal in seiner Kultrolle auf der Leinwand sehen. Doch bisher lässt das Einspielergebnis des Abenteuer-Streifens zu wünschen übrig. Laut Spiegel wurden aktuell nur 120 Millionen Euro in den Kinos eingenommen. Bei rund 270 Millionen Euro Produktions- und etwa 90 Millionen Marketingkosten ist das wohl eher ein Reinfall. Ob Harrisons letzter Auftritt als Indiana Jones das Ruder in den kommenden Wochen noch herumreißen kann?

