Harrison Ford war nicht die erst Wahl für "Indiana Jones"!

Harrison Ford (80) hätte den Job beinahe nicht bekommen! 1981 stand der Schauspieler das erste Mal für die Filmreihe Indiana Jones vor der Kamera. Auf "Indiana Jones - Jäger des verlorenen Schatzes" folgten in den vergangenen Jahren drei weitere Filme. Am Donnerstag lief der fünfte und letzte Teil der Reihe in den Kinos an – wieder mit dem Filmstar in der Hauptrolle. Wie Harrison jetzt verrät, sei er damals jedoch nicht die erste Wahl gewesen.

"Wie ich den Job bekommen habe? Tom Selleck (78) hatte den Job, aber er war auch verpflichtet, eine Fernsehserie zu machen, und konnte aus diesem Vertrag nicht aussteigen", plaudert der 80-Jährige im Interview mit Deadline aus. Er sei demnach die zweite Wahl bei der Besetzung der Rolle des beliebten Archäologen gewesen. "Und ich bin Tom sehr dankbar", betont der Filmstar.

Im Interview mit Promiflash verriet Harrison bei der Premiere des letzten "Indiana Jones"-Films vor wenigen Tagen, wie er über das Ende der Filmreihe denkt. "Ich bin glücklich darüber, dass diese Geschichte das letzte Kapitel der Filme darstellt", erzählt der gebürtige US-Amerikaner.

Anzeige

Getty Images Harrison Ford, Filmstar

Anzeige

Getty Images Tom Selleck im September 2017

Anzeige

Getty Images Harrison Ford

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de