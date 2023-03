Nanu: Welchen Star knutschte Lady Gaga denn bei den Oscars?

Bei den Oscars wurde auch geknutscht! Gestern war es wieder so weit: In Hollywood kam die Crème de la Crème der Schauspieler zusammen, um zum 95. Mal die Oscars zu verleihen. Dafür warfen sich die Ladys und Gentlemen ordentlich in glamouröse Schale. Neben traumhaften Looks wurden auch ein paar Tränchen vergossen. Doch es gab auch Schmatzer – Lady Gaga (36) verteilte nämlich welche!

In den vergangenen Wochen war immer wieder spekuliert worden, ob die "Paparazzi"-Interpretin bei der Vergabe der Goldjungen mit von der Partie sein würde. Letztlich wollte sie sich die Oscars aber nicht entgehen lassen. Sie performte nicht nur ihren Song "Hold My Hand", sondern vergab auch einen dicken Schmatzer. Der Glückspilz, dem diese Ehre zuteilwurde, war Brendan Gleeson (67). Es handelte sich dabei aber lediglich um ein Küsschen unter guten Freunden. Die beiden standen nämlich gemeinsam für "Joker: Folie à Deux" vor der Kamera.

Die Paparazzi fingen aber auch ein paar schräge Dinge an dem Abend ein – dazu gehörte wohl auch Heidi Klums (49) Outfit. Die Germany's next Topmodel-Jurorin posierte in einem üppigen knallgelben Kleid, das besonders obenrum an riesige Blütenblätter erinnerte. Laut ihren Fans ähnelte sie damit Bibo, einer Figur aus der Kinderserie Sesamstraße.

Anzeige

Getty Images Lady Gaga bei den Oscars im März 2023

Anzeige

Getty Images Lady Gaga und Brendan Gleeson bei den Oscars im März 2023

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de