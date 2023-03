Platz geräumt? Thomas Müller vorerst nicht im DFB-Kader!

Hat es sich für ihn ausgespielt? Thomas Müller (33) ist seit vielen Jahren eine Konstante im deutschen Nationalkader des Fußballs und konnte auf dem Feld auch durchaus überzeugen. Der gebürtige Bayer war bereits bei mehreren Weltmeisterschaften und Europameisterschaften mit von der Partie. Jetzt soll der Profikicker jedoch anscheinend seinen Platz freigeben: Tatsächlich ist Thomas für die kommenden Länderspiele nicht eingeplant!

Wie Kicker berichtet, habe Bundestrainer Hansi Flick (58) diese Entscheidung bestätigt. Im Interview mit dem Sportmagazin schildert der ehemalige FC-Bayern-München-Coach: "Thomas Müller wird bei den nächsten beiden Partien nicht dabei sein. Das ist mit ihm besprochen, ich möchte jüngeren Spielern in der Nationalmannschaft eine Chance geben." Der 58-Jährige betont jedoch zudem, dass diese Entscheidung nicht bedeute, dass Thomas auch für die EM aussortiert sei.

Allzu traurig scheint der Sportler über die Entscheidung des deutschen Nationaltrainers nicht zu sein. Vor Kurzem erst zeigte sich Thomas voller Freude und oberkörperfrei vor seinen Social-Media-Followern. In Bezug darauf äußerte der 33-Jährige: "Meine heilige Mia. Die Brust ist nicht sehr haarig, aber verschwitzt und glücklich." Zuvor hatte er eine "Player of the match"-Auszeichnung für besondere Spielerleistung erhalten.

Getty Images Thomas Müller, Fußballstar

Getty Images Thomas Müller und Antonio Rüdiger, Fußballer

Instagram / esmuellert Thomas Müller, Fußballstar

