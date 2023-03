Welche Kardashian-Jenner strahlte am meisten bei den Oscars?

Goldener Meerjungfrauen-Look oder grau-glitzerndes Kleid mit Schleife? Am gestrigen Abend fanden die 95. Oscars statt, im Anschluss ging es für viele zur Vanity Fair Oscar Party. Kylie Jenner (25) und ihre Schwester Kendall Jenner (27) nahmen dieses Mal allerdings ohne ihre anderen Geschwister und Mutter Kris Jenner (67) am Event teil. Nach der Diskussion um ihre Teilnahme an der diesjährigen Met Gala zeigt sich zumindest ein Teil der Großfamilie wieder der Öffentlichkeit. Kylie und Kendall posierten in ihren extravaganten Outfits wie gewohnt für die Kameras!

Die Looks bei der Vanity-Fair-Oscar-Party zogen viele Blicke auf sich. Auch Kylie und Kendall waren dieses Jahr wieder dabei. Kylie trug ein bodenlanges, schulterfreies grau-glitzerndes Kleid mit XXL-Schleife am Dekolleté und Schleppe. Der Realitystar ergänzte sein Outfit nur mit Diamant-Ohrsteckern und rundete den Look mit einer Hochsteckfrisur ab. Kendall hingegen trug ein eng anliegendes Meerjungfrauenkleid im goldfarbenen Schuppenmuster. Sie verzichtete auf Schmuck und komplettierte ihren Look ebenfalls durch hochgebundene Haare.

Die beiden Schwestern posierten für die Kameras, machten jedoch keine Bilder zusammen. Kendall und Kylie teilten im Anschluss jedoch ein paar gemeinsame Schnappschüsse in ihren Instagram-Storys. Was denkt ihr – welche der Jenner-Schwestern hatte den besseren Look? Stimmt unten ab.

Getty Images Kendall Jenner bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Kylie Jenner auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Kylie Jenner auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

