"Am Tag 50 Flaschen": Haftbefehl war süchtig nach Lachgas

Haftbefehl (37) zeigt sich ungewohnt offen. Ein Auftritt des Rappers im vergangenen August in Mannheim ist seinen Fans besonders im Gedächtnis geblieben: Der gebürtige Offenbacher torkelte total neben der Spur auf der Bühne herum. Aus diesem Grunde musste sein Konzert abgebrochen werden – auch seine Tour hatte er nach diesem Vorfall komplett abgeblasen. Nun sprach Haftbefehl offen über seine Lachgas-Sucht, die damals zu dem Abbruch seines Auftritts geführt hatte.

Aykut Anhan – wie der "069"-Interpret mit bürgerlichem Namen heißt – ist durch sein Umfeld in den Genuss von Lachgas gekommen. "Das gab es damals an jeder Ecke zu kaufen", erklärte der zweifache Vater und ging näher auf seine Sucht ein: "Ich hab am Tag 50 Flaschen konsumiert. Das ging drei Monate gut und danach ging nichts mehr." So habe die chemische Verbindung im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass sich der 37-Jährige nicht einmal mehr auf den Beinen halten konnte und von der Bühne getragen werden musste.

Nach dem Vorfall hatte Hafti eine Pause auf unbestimmte Zeit eingelegt, die sein Körper wohl auch dringend nötig hatte. So sei es ihm auch gelungen, sich von dem Ganzen wieder zu erholen und seine Abhängigkeit zu überwinden. Bald wird der Rapper wieder aus seinem Rückzugsort in Dubai nach Deutschland zurückkehren.

Action Press / Torsten Gadegast / Future Image Haftbefehl im Juni 2020

Instagram / haftbefehl Haftbefehl und sein Sohn Noah

Instagram / haftbefehl Haftbefehl, April 2022

