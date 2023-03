Daniel Brühl verzaubert mit seiner Frau Felicitas die Oscars

Daniel Brühl (44) und seine Frau Felicitas Rombold bezaubern Hollywood! Für den Schauspieler wird der Abend wohl lange in Erinnerung bleiben – das Drama "Im Westen nichts Neues" konnte insgesamt vier Oscars ergattern und schrieb damit Geschichte für den deutschen Film. Neben dem Regisseur nahm auch Daniel die Preise entgegen: Dieser hatte mit seiner Liebsten Felicitas eine gute moralische Stütze im Schlepptau!

Für die Verleihung im Dolby Theatre setzte der 44-Jährige auf ein glamouröses Erscheinungsbild. Daniel entschied sich für einen eleganten weißen Smoking, den er mit einer schwarzen Hose und einer weißen Fliege kombinierte. Felicitas stand ihrem Mann in Sachen Glamour in nichts nach: Die Psychologin glitt in einem langen schwarzen Kleid über den champagnerfarbenen Teppich. Händchen haltend und freudestrahlend blickte das Pärchen in die Kameras und schien das Ganze zu genießen.

In dem Film spielt Daniel eine der Hauptrollen als Politiker, der auf einen Waffenstillstand während des Ersten Weltkriegs drängt. Das Werk konnte in den Kategorien "Bester fremdsprachiger Film", "Beste Filmmusik", "Beste Szenenbild" und "Beste Kamera" überzeugen und vier der heiß begehrten Preise gewinnen.

Getty Images Felicitas Rombold mit Daniel Brühl bei den Golden Globes 2023

Getty Images Felicitas Rombold mit Daniel Brühl bei den Oscars 2023

