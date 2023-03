Ehekrise? Fürst Albert feiert 65. Geburtstag ohne Charlène

Hängt etwa der Haussegen bei den beiden schief? Fürst Albert II. von Monaco (65) und Fürstin Charlène (45) gaben sich im Jahr 2011 das Jawort. Von da an trat das monegassische Paar oft zusammen auf. In den vergangenen Monaten schwand allerdings dieses Bild von den beiden, denn sie zeigen sich mittlerweile kaum noch zusammen in der Öffentlichkeit. So kamen auch die Gerüchte in Umlauf, dass es in ihrer Ehe gerade kriseln soll – nun goss die zweifache Mutter noch einmal Öl ins Feuer: Charlène ließ sich an Alberts 65. Geburtstag nicht blicken.

Am 14. März wurde nun ein neues Lebensjahr für den monegassischen Fürsten eingeläutet. Zur Feier des Tages zeigte sich das Geburtstagskind gemeinsam mit seinen Zwillingen Prinzessin Gabriela und Prinz Jacques (8) auf dem Balkon des Fürstenpalastes und winkte seinem Volk von oben aus zu. Doch machte Albert nur gute Miene zum bösen Spiel? Denn schließlich fehlte an seinem Ehrentag von seiner Frau jegliche Spur.

Aber warum lässt die zweifache Mutter dieses Ereignis sausen? Bislang schwieg der Palast über die Gründe, warum Charlène nicht gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Kindern auf dem Balkon gestanden hat. Auch wenn das Paar wegen seines vollen Terminkalenders nicht immer zusammen auftreten kann, wirft die Abwesenheit der 41-Jährigen kein gutes Licht auf ihre Ehe. Schließlich wurde erwartet, dass sie sich an diesem besonderen Tag als geschlossene Einheit präsentieren.

Getty Images Fürstin Charlène im Januar 2023

Getty Images Fürst Albert im Januar 2023

Getty Images Prinz Jacques, Prinzessin Gabriella, Fürstin Charlène und Fürst Albert II. von Monaco

