Football-Star Elijah Mitchell heiratet seine Jugendliebe!

Endlich Mann und Frau! Football-Star Elijah Mitchell ist schon seit der Highschool mit Jasmine LeJeune zusammen. Das Paar ist gemeinsam erwachsen geworden und hat bereits eine Familie gegründet. Die drei gemeinsamen Söhne Emerson, Elliott und Eason halten die jungen Eltern ganz schön auf Trab. Im Juli 2021 machte der heute 24-Jährige seiner Jugendliebe einen Antrag. Jetzt gaben sich Elijah und Jasmin in einer romantischen Zeremonie das Jawort!

Die Trauung fand am Samstag im Kreise von Freunden und Familie in Louisiana statt. "Zu heiraten bedeutet, dass zwei Wege endlich zu einem verschmelzen", erklärt das Paar gegenüber People. "Wir haben so viel durchgemacht und sind gemeinsam zu den besten Versionen von uns selbst geworden. Offiziell eins zu werden, so wie es sich schon so lange angefühlt hat, ist einfach wunderschön", freuen sich die frisch Vermählten.

Das Paar ließ mehrere persönliche Details in die Zeremonie einfließen, darunter ein handgefertigtes Holzkreuz, das von Jasmines Vater angefertigt wurde. Die ganze Hochzeit stand unter dem Motto "Südromantisch". Deswegen fand auch die typische Südstaatentradition eines Geldtanzes statt. Hier müssen die Gäste dem Paar Geld bieten, um mit ihnen tanzen zu können.

Instagram / 15ive_ Elijah Mitchell, Footballspieler

Instagram / 15ive_ Elijah Mitchell mit seiner Familie im Januar 2023

Getty Images Elijah Mitchell bei einem Football-Match

