Nach Super Bowl: Dieser NFL-Star sorgt für Kreisch-Alarm!

Das Internet ist voll von ihm! Im Februar traf niemand Geringeres als Patrick Mahomes (27) mit seinem Football-Team, den Kansas City Chiefs, beim berühmt-berüchtigten Super Bowl auf die Philadelphia Eagles. In einem packenden Match konnten die Rotweißen um den Quarterback am Ende jubeln – das galt auch für Travis Kelce (33). Er war danach nicht nur wegen seiner sportlichen Leistungen in aller Munde. Viele Ladys dürften den Super Bowl wohl nur seinetwegen verfolgt haben!

Der 33-Jährige ist mit seinen 1,96 Meter und 113 Kilogramm nicht nur als Tight End in der NFL-League perfekt geeignet – nein! Für viele Frauen gilt Travis auch als Traum von einem Mann. Laut seinen Fans sehe er nicht nur gut aus und sei sportlich überaus erfolgreich – außerdem sei er unfassbar charmant, seit Kurzem wieder Single und zudem eine kleine Fashionista. Den Weg zum Football-Stadion nutzt der in Ohio geborene Sportler nämlich sehr gerne, um seine extravaganten Looks zu präsentieren. Auf TikTok gibt es inzwischen unzählige Videos von dem Hottie, die beinahe allesamt viral gingen.

Auch auf YouTube gibt es Travis ohne Ende in Interviews oder Videos zu sehen. Zudem hat der Football-Star zusammen mit seinem älteren Bruder Jason dort einen Podcast namens "New Heights" – jeden Mittwoch gibt es eine neue Episode. Gegen seinen Bruder spielte Travis im Übrigen auch beim diesjährigen Super Bowl. Jason stand dabei für die Eagles als Center auf dem Feld – er hatte die Trophäe bereits im Jahr 2018 gewonnen.

Getty Images Travis Kelce im Januar 2023

Getty Images Travis Kelce, US-amerikanischer Footballer

Getty Images Travis Kelce im November 2022

