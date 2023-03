Free the Nippel: Theresia Fischer postet Nacktbild im Netz!

Theresia Fischer (30) lässt die Hüllen fallen! Die Blondine war 2019 durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel bekannt geworden. Durch ihre quirlige und aufgeweckte Art mauserte sie sich bei vielen Zuschauern zu einem der Lieblinge der Staffel. Mittlerweile unterhält Theresia ihre Fans in den sozialen Medien und teilt regelmäßige Einblicke in ihr Leben. Jetzt postet Theresia ein Nacktbild, um ein Statement zu setzen!

Darauf zeigt sich das Model völlig nackt – ihre Brustwarzen sind mit herzförmigen Stickern beklebt. Zu dem Foto schreibt sie bei Instagram: "Frauenbrüste sind leider in heutiger Gesellschaft zur Diskriminierung verurteilt. Entweder sie sind zu klein, zu groß, zu schlaff, zu alt… Aber IMMER sexualisiert!" Dabei sei die weibliche Brust nur ein sekundäres Geschlechtsmerkmal, wie beispielsweise Bärte oder breite Hüften.

Mit dem Posting macht sich die 30-Jährige gegen Bodyshaming und Sexualisierung der weiblichen Brust stark. "Alles beginnt bei dir selbst, deiner Einstellung und Verantwortung sowie Respekt Frauen oder Transfrauen etc. gegenüber", gibt sie ihren Followern mit auf den Weg. Und die sind begeistert von dem Statement: "Richtig gut, liebe Theresia! Du hast vollkommen recht!"

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, TV-Bekanntheit

Anzeige

ActionPress Theresia Fischer, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de