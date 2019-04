Zur Teilnahme bei Germany's next Topmodel gehört zweifellos auch die wachsende Bekanntheit der Kandidatinnen. Wer jetzt denkt, dazu gehört nur, dass die Mädels auf offener Straße von Fans angesprochen werden, täuscht sich. Auch die Popularität im Netz spielt im Leben der jungen Frauen eine große Rolle. Von tausenden Bewerberinnen sind aktuell noch zwölf im Rennen um den GNTM-Titel. Aber welches der Nachwuchs-Models gewinnt schon jetzt das Ranking für die beliebteste Kandidatin?

Wenn es nach den Such-Anfragen bei Google geht, steht Tatjana in der Gunst der GNTM-Fans ganz oben. Wie das Online-Portal vergleich.org analysierte, wurde nach ihr stolze 109.910 Mal pro Monat gesucht. Damit führt sie die Liste der Top 12 mit deutlichem Abstand an. Auf den zweiten Platz schafft es Mitstreiterin Simone. Sie wurde 28.780 Mal im Monat gegoogelt.

Ebenfalls aufs Treppchen und nah dran am Vize-Platz: Kandidatin Theresia: 28.320 Mal wurde ihr Name in die Suchleiste eingegeben. Auf dem letzten der zwölf Ränge, mit gerade einmal 140 Anfragen, befindet sich Alicija. Auf Instagram liegen die Studentin sowie die Google-Siegerin Tatjana allerdings nicht ganz so weit auseinander: Tatjana folgen etwa 56.000 Menschen, Alicija dagegen immerhin knapp 28.000.

Während Tatjana des Google-Rennen gewinnt, siegt Konkurrentin Simone auf Instagram. Auf der Social-Media-Plattform folgen dem Lockenkopf inzwischen 118.000 Fans – mehr als jeder anderen der aktuellen GNTM-Mädels.

Instagram / simone.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Simone

Instagram / theresia.gntm.2019 Theresia Fischer, Model

Instagram / alicija.gntm.2019 Alicija-Laureen, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2019

Instagram / simone.gntm.2019 Simone, bekannt aus "Germany's next Topmodel"



