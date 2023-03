Gerard Piqué will nicht über Shakiras Diss-Track sprechen!

Gerard Piqué (36) hat offenbar keinen Redebedarf mehr! Im vergangenen Sommer hatten sich der einstige Profikicker und Shakira (46) getrennt. Der Grund: Der Sportler soll die Sängerin mit seiner neuen Freundin Clara Chia Marti betrogen haben. Ihren Schmerz verarbeitete die "Hips Don't Lie"-Interpretin daraufhin mit einem Diss-Track, in dem sie gegen ihren Ex und dessen Geliebte austeilte. Gerard will von dem Song seiner Noch-Ehefrau jedoch nichts wissen!

Während seines Auftrittes bei dem spanischen Radiosender Rac1 wurde Gerard kürzlich auf den neuen Shakira-Song angesprochen, in dem sich die Ex ganz offen über den Sportler auslässt. Darauf reagieren wollte Gerard in der Sendung jedoch nicht – immerhin wolle er nicht gegen die Mutter seiner Kinder schießen. "Wir haben eine Verantwortung, diejenigen von uns, die Eltern sind, müssen ihre Kinder schützen. Jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. [...] Ich mache die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise und versuche, sie auf die beste Art und Weise zu machen", schließt er ab und beteuert, dass das Wohl seiner Kids an erster Stelle stehe.

Auch wenn Gerard selbst nichts zu den Äußerungen seiner Ex sagen möchte, schaltete sich zuletzt Musikerkollegin Adele (34) ein. "Ich sah Shakiras Performance bei Jimmy Fallon (48) gestern Abend. Ich sag dazu nur: Ihr Ex-Mann ist in großen Schwierigkeiten!", plauderte sie auf einem Konzert gegenüber ihrer Fans aus, wie ein Instagram-Clip zeigt. Fans gehen deshalb davon aus, dass Adele Shakira mit dieser Aussage den Rücken stärkt.

Getty Images Shakira, Latin-Star

Getty Images Shakira und Gerard Piqué beim US-Tennis-Cup 2019

Getty Images Adele, Sängerin

