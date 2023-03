So reagiert Adele auf Shakiras Diss-Track gegen Gerard Piqué

Sie rechnet mit ihrem Ex ab! Shakira (46) hatte im Januar gemeinsam mit DJ Bizarrap den Song "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" veröffentlicht, in welchem die Pop-Ikone ihre Trennung von Profi-Kicker Gerard Piqué (36) verarbeitet. Der Song wurde schnell zu einem globalen Hit und kletterte an die Spitze der Charts. Vor Kurzem schwang die Performance-Queen zu dem Track auch im Rahmen einer TV-Show die Hüften, und erregte damit wohl die Aufmerksamkeit einer Musiker-Kollegin: Jetzt reagiert Adele (34) auf den Auftritt von Shakira!

Während ihres Las-Vegas-Konzerts äußerte die gebürtige Britin, wie ein Clip auf Instagram beweist: "Ich sah Shakiras Performance bei Jimmy Fallon (48) letzte Nacht. Ich sag dazu nur: Ihr Ex-Mann ist in großen Schwierigkeiten!" Aufgrund dieser Aussage gehen ihre Fans davon aus, dass die "Someone Like You"-Interpretin der kolumbianischen Sängerin den Rücken stärke und auf deren Seite stehe.

Im Rahmen der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" wurde der Latina zudem ein weiteres Mal vor Augen geführt, dass sie auch auf ihre Fans zählen kann. Als Shakira "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" performte, war das ganze Publikum auf den Beinen und tanzte. Es hieß, diese Unterstützung sei genau das, was die Musikerin in der schwierigen Zeit nach der Trennung von Gerard brauche.

Shakira, Musik-Performerin

Adele, Sängerin

Shakira, 2022

