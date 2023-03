"Glücklicher Zufall": Eric André über Nackt-Pics mit Emily

Was sagt eigentlich Eric André (39) zu den Nackedei-Pics? Nach seiner Scheidung von Sebastian Bear-McClard (35) bandelte das Model Emily Ratajkowski (31) mit dem Comedian Pete Davidson (29) an. Nach der kurzen Romanze schien sie allerdings an dem 2 Broke Girls-Darsteller Eric André Gefallen gefunden zu haben. Mittlerweile soll der Flirt aber wieder ein jähes Ende gefunden haben. Dass Emily und er gemeinsam im Netz blank zogen, bereut Eric allerdings nicht!

In einem Interview mit Rolling Stone erinnerte sich der 39-Jährige an den Moment der Aufnahme: "Ich war wirklich in diesem Moment... ich trank Wein, und sie fing an, sich totzulachen, und sagte: 'Ich muss ein Foto davon machen.'" Außerdem fuhr Eric fort: "Wir waren uns beide einig, dass dies ein wunderschönes Bild ist, das wir mit der Welt teilen müssen." Für ihn waren die Schnappschüsse ein "glücklicher Zufall".

Auch gab Eric zu, dass er und Emily währenddessen nicht sonderlich viel nachgedacht hätten: "Ich glaube, das ist es, worum es in der Kunst geht. Kunst ist nicht intellektuell, sie ist etwas Ursprüngliches. Sie muss deine Hormone genauso ansprechen wie deinen Verstand."

Instagram / ericfuckingandre Emily Ratajkowski und Eric André

Backgrid / ActionPress Eric André und Emily Ratajkowski im Februar 2023

Instagram / ericfuckingandre Emily Ratajkowski und Eric André

