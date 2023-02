Nach Eric André: Ist Emily Ratajkowski hier auf einem Date?

Die Gerüchteküche um Emily Ratajkowskis (31) Liebesleben brodelt weiter! Im September 2022 hatte die Beauty die Scheidung von Sebastian Bear-McClard (35), dem Vater ihres Kindes, eingereicht. Seitdem genießt die Schauspielerin das Single-Leben in vollen Zügen. Zuletzt wurde dem Model eine Liaison mit dem 2 Broke Girls-Darsteller Eric André (39) nachgesagt. Das scheint offenbar vorbei zu sein. Nun wurde Emily erneut mit DJ Orazio gesichtet!

Auf den Fotos, die Page Six vorliegen, sieht man die beiden beim Verlassen einer Weinbar in Manhattan. Die 31-Jährige und der Musiker haben dabei ein breites Lächeln im Gesicht. Emily trägt eine schicke burgunderrote Jacke. Dazu kombiniert sie eine schlichte schwarze Hose und lässige Sneaker. Der "My Body"-Autorin wurde vor einigen Monaten bereits ein Flirt mit dem 35-Jährigen nachgesagt. Ob es sich bei dem Treffen um ein Date handelte, oder die zwei bloß als Freunde unterwegs waren, wissen wohl nur sie.

Mit Eric scheint es seit vergangener Woche aus zu sein: Auf TikTok hatte das Model dazu ein kryptisches Video geteilt. Darin fragt sie sich: "Was sollte man tun, wenn ein lockeres Verhältnis endet?" Emily beantwortet sich ihre Frage selbst damit, eine Party zu feiern. Ihre Fans fragen sich derweil, ob die 31-Jährige damit etwa auf ihren Flirt mit dem Schauspieler anspielt. "Das ging schnell", hatte einer der Nutzer kommentiert.

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski bei der New York Fashion Week im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski im Juni 2022

Anzeige

Backgrid / ActionPress Eric André und Emily Ratajkowski im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de