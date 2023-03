Kein Regierungs-Jet: Angela Merkel fliegt Economy Class!

Angela Merkel (68) braucht keinen Luxus! 16 Jahre lang hatte die Politikerin das Amt der Bundeskanzlerin Deutschlands getragen – als erste Frau, erste Physikerin und erste Ostdeutsche. Seit Dezember 2021 ist die einst mächtigste Frau Deutschlands nun im Ruhestand. Diese Zeit scheint sie besonders mit ihrem Mann Joachim Sauer (73) in gemütlichen Urlauben zu genießen. Dabei hat die Altkanzlerin offenbar keine großen Ansprüche, was das Transportmittel angeht: Angela und ihr Mann fliegen in der Holzklasse!

Die ehemalige Bundeskanzlerin verhält sich wie eine ganz normale Rentnerin, die ihren Ruhestand nutzt, um im Ausland zu entspannen. Laut Bild-Informationen flog Angela mit einem Linienflug der Airline Eurowings nach Fuerteventura. Wie andere Passagiere auch, saß sie mit einer Maske in einer der typischen Economy Class Dreierreihen, löste Kreuzworträtsel und las auf ihrem Tablet. Während es sich die Altkanzlerin am Fenster bequem machte, platzierte sich ihr Gatte am Gang – so hatten die beiden etwas mehr Platz in dem engen Airbus 320-200.

Bei der Ankunft in Deutschland musste die Politikerin wie jeder andere in der Schlange warten, um den Flieger zu verlassen. Der einzige Bonus, den die Berlinerin beim Transport hatte, war, dass sie von mehreren Personen zum Flugzeug begleitet wurde und als erste einsteigen durfte. In den Reihen hinter ihr soll zudem ein Bodyguard gesessen haben. Der Personenschutz steht Angela auch nach ihrer Amtszeit weiterhin zu.

