Michael Wendlers Baby-Doku: Die User sind total aufgebracht!

Diese Doku hat nicht nur Fans! RTL2 hatte bekannt gegeben, dass Michael Wendler (50) wieder eine Plattform geboten wird – obwohl er wegen seiner umstrittenen Verschwörungstheorien und weiterer polarisierender Aussagen eigentlich aus dem TV verbannt wurde. Nun bekommt er mit seiner Ehefrau Laura Müller (22) aber plötzlich eine Doku, die sie bei ihrer Schwangerschaft begleitet. Das verursachte viele Gegenstimmen, zu denen der Sender bereits Stellung bezog. Eine Promiflash-Umfrage zeigt aber: Auch das kann die Leser nicht umstimmen...

RTL2 hatte erklärt, sich weiterhin von Michaels Äußerungen zu distanzieren – allerdings liege der Fokus ja nun ausschließlich auf seinem Vaterglück. Doch in der Promiflash-Umfrage wird klar, dass das nicht ankommt: Lediglich 322 von insgesamt 3.456 Stimmen (Stand: 14. März, 20:45 Uhr), also lediglich 9,3 Prozent, finden das Argument des Senders verständlich: Die Doku drehe sich schließlich nur um die Schwangerschaft. Ganze 90,7 Prozent, was 3.134 Votes entspricht, sind jedoch der Meinung, man solle dem Sänger auch weiterhin keine Plattform bieten.

Auch die Promis sind ganz und gar nicht begeistert von der Doku-Ankündigung. Besonders, dass zahlreiche Reality-Formate mit dem Wendler im Netz wegen seines Verhaltens gesperrt sind, und er trotzdem eine neue Show bekommen soll, stieß auf Unverständnis. "Unfassbar", äußerte sich beispielsweise Jasmin Herren (44) und auch Julian F. M. Stoeckel (35) zeigte sich fassungslos.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2022

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

