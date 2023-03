"Prominent getrennt"-Karinas Mama war wegen Gustav besorgt

Ihre Mutter hatte Angst um sie! Bei Prominent getrennt kämpfen Reality-Sternchen Karina Wagner (27) und ihr Ex-Freund Gustav Masurek (33) derzeit gemeinsam als Team um das Preisgeld. Die einstigen Turteltauben verliebten sich bei Bachelor in Paradise vor laufenden Kameras. Nach neun gemeinsamen Monaten trennten sie sich. In einem Streit in der aktuellen Folge offenbart Karina: Ihre Mutter soll wegen Gustavs Verhalten Angst um sie gehabt haben.

In der aktuellen Folge sprechen Karina und Gustav über ihre gescheiterte Beziehung. Gustav beteuert, dass er für sein eifersüchtiges Verhalten seine Gründe gehabt hätte. "Gott sei Dank bin ich getrennt von dir! Weil du krankhaft bist", schreit Karina daraufhin. "Meine Mutter hat Angst um ihre Tochter! Dass du mir noch ein Kissen auf das Gesicht drückst", äußert sie anschließend. Eine Aussage, von der Gustav sichtlich schockiert ist.

Nach ihrer explosiven Auseinandersetzung ziehen sich die Streithähne zurück. Gustav sucht das Gespräch mit Kandidat Juliano. "Ich wurde gerade dargestellt, als ob ich sie umbringen wollte. Man ist doch nicht ohne Grund eifersüchtig", berichtet er ihm. Auch Karina lässt sich trösten. Sie erzählt Sandra Janina (23) unter Tränen: "Es verletzt mich, dass er mich als schlechten Menschen darstellt."

privat Karina Wagner und Gustav Masurek

Instagram / valentinakarina Gustav Masurek und Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Pärchen

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, "Prominent getrennt"-Kandidatin

