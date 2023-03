Zum Commonwealth Day: König Charles ehrt Queen Elizabeth!

König Charles (74) erinnert sich an seine Mutter. Im September 2022 war Queen Elizabeth II. (✝96) auf ihrem Schloss Balmoral in Schottland verstorben. Unmittelbar danach hatte ihr ältester Sohn den Thorn übernommen. Doch sie scheint unvergessen, denn die Mitglieder der britischen Königsfamilie erinnern sich bei ihren öffentlichen Auftritten immer wieder an die einstige Monarchin. Bei den Feierlichkeiten zum Commonwealth Day widmete Charles seine Rede erneut der Queen.

Der Commonwealth Day ist in Großbritannien ein Fest, das zu Ehren der 56 Länder gefeiert wird, die Teil dieses Bündnisses sind. In der Londoner Westminster Abbey wurde dazu ein feierlicher Gottesdienst abgehalten, bei dem auch Charles und seine Familie anwesend waren. Der amtierende König hielt eine Rede ab, in der er sich an seine verstorbene Mutter erinnerte. "Der Commonwealth Day war für meine geliebte Mutter ein Anlass zu besonderem Stolz – eine wertvolle Gelegenheit, die Commonwealth-Familie zu feiern, der sie ihr langes und bemerkenswertes Leben gewidmet hat", betonte er laut People.

Aber nicht nur Charles erinnerte sich an diesem Tag an die Queen, sondern auch seine Frau Camilla (75). Diese trug an ihrem blauen Kostüm eine Diamant-Brosche mit großem Saphir in der Mitte, die einst ihrer Schwiegermutter gehört haben soll. Bei ihrer Ankunft gab es für das Ehepaar dazu eine Begrüßung von dem Ngāti Rānana London Māori Club, der die Traditionen der neuseeländischen Ureinwohner verkörpert.

