Bald Mama: Aurora Ramazzotti gibt ein Schwangerschaftsupdate

Sie spricht offen über ihre Schwangerschaft! Aurora Ramazzotti (26) ist die Tochter von TV-Persönlichkeit Michelle Hunziker (46) und Sänger Eros Ramazzotti (59). Die erfolgreiche Moderatorin teilt im Netz gerne private Einblicke in ihr Leben. Ihre Follower lässt sie auch an ihrer Liebe zu Freund Goffredo Cerza und an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Jetzt gab Aurora online einen ehrlichen Einblick in ihre Reise als werdende Mutter.

Auf Instagram teilte die hübsche Halbitalienerin zwei süße Babybauchbilder. "Auf dieser Reise ist jeder Moment eine Entdeckung", schrieb sie unter dem Beitrag. Man müsse tun, was sich richtig anfühle, denn für die Schwangerschaft gebe es keine Anleitung. Für die 26-Jährige sei vor allem der Sport in dieser Zeit sehr wichtig. "Die Pflege von Körper und Beckenboden ist so wichtig und erleichtert [...] die Genesung nach der Geburt", appellierte Aurora an ihre Follower.

Die Meinungen zu dem Beitrag der Moderatorin könnten unterschiedlicher nicht sein. Während sich einige Follower über das Update freuen, kritisieren andere Aurora stark. "Wer hat denn die Zeit, diese Dinge zu tun?", fragt ein Fan verärgert. Ein anderer Follower schreibt: "Du musst nicht immer alles veröffentlichen." Doch einige positive Kommentare bestärken die werdende Mutter. "Du wirst eine tolle Mama", äußert sich ein Fan. Andere schreiben, dass sich Aurora nicht vom Hate unterkriegen lassen solle.

