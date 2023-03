Ist Prinz Harrys Nazi-Skandal bald bei "The Crown" zu sehen?

Prinz Harry (38) kann in seiner Vita den ein oder anderen Skandal verzeichnen. Dazu zählt ein unpassendes Kostüm, das der Sohn von König Charles III. (74) und Prinzessin Diana (✝36) im Jahr 2005 getragen hatte. Damals hatte er sich für eine Party als Nazi-Offizier verkleidet. Im Nachhinein schämte sich der Royal sehr dafür. Er setzte sich sogar mit einem Holocaust-Überlebenden zusammen und lernte aus seinem Fehler. Doch jetzt könnte Harry erneut mit diesem Fauxpas konfrontiert werden!

Das Kostüm hatte der britische Royal damals zu einer Party des olympischen Springreiters Richard Meade getragen. Laut The Sun soll diese Party in der sechsten Staffel der Serie The Crown thematisiert werden. Teil des Outfits war unter anderem eine Hakenkreuz-Binde an Harrys Arm, was die Öffentlichkeit damals als extrem geschmacklos wahrnahm.

Auch in seinem Buch "Reserve" schrieb Harry von seinem Fehltritt. Dort gab der Prinz seiner Familie eine Teilschuld daran. "Sie heulten beide vor Lachen. Schlimmer als Willys Trikot-Outfit! Noch viel lächerlicher! Und das war ja auch der Sinn der Sache", beschrieb er die damalige Reaktion von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41), als er sie um ihre Meinung zum Kostüm gebeten hatte.

Anzeige

Getty Images Schlagzeile über Prinz Harrys Kostüm 2005

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2017

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Kate und Prinz William in London, April 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de