Jakub stellt klar: Kate Merlan und er sind gerade kein Paar!

Jakub Merlan-Jarecki (27) spricht endlich Klartext! Der Reality-TV-Star ist aktuell mit seiner Noch-Ehefrau Kate Merlan (36) bei Prominent getrennt zu sehen. Nach anfänglichen Streitigkeiten schien es so, als würde das Ex-Paar aufeinander zugehen. Kate postete dann während der Ausstrahlung verdächtigen Content, der auf ein Liebes-Comeback schließen ließ – Fans waren sich deshalb sicher, dass die zwei einen Neustart gewagt haben. Nun stellte Jakub aber klar, dass er und Kate immer noch getrennt sind!

In seiner Instagram-Story bezog er Stellung zu den Gerüchten und schaffte Klarheit: "Kate und ich sind nicht zusammen." Das bedeute aber nicht, dass der Fußballer sich das nicht wünschen würde: "Ich sage euch ehrlich, ein Neustart, bei dem wir endlich beide zusammen glücklich sein können, das wäre mein größter Wunsch, den ich hätte."

Die Chancen, dass dieser Wunsch Wirklichkeit wird, scheinen aber gar nicht so schlecht zu sein – das Ex-Paar scheint nämlich zu versuchen, die Ehe zu retten. "Kate und ich haben eine Paartherapie angefangen, weil wir beide eine Ehe nicht einfach so wegwerfen möchten und weil wir uns einfach noch lieben", kündigte Jakub an. Das wollen die beiden jetzt durchziehen.

