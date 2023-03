Liebes-Comeback? Kate Merlan teilt Bild mit Ex-Partner Jakub

Huch, bahnt sich hier etwa ein Liebes-Comeback an? Die Beziehung von Kate Merlan (36) und Jakub Merlan-Jarecki (27) ist ein ständiges Auf und Ab: Auf die Traumhochzeit folgte eine überraschende Trennung, öffentlicher Rosenkrieg eingeschlossen. Aktuell sind die beiden Realitystars bei Prominent getrennt zu sehen und zeigen auch dort, dass es in ihrer Ehe einige Probleme gab. Doch nun lässt ein Foto die Fans staunen: Kate teilte ein Pärchenbild mit Jakub inklusive süßem Spruch!

"Zwei Menschen voller Fragen. Zwei Menschen voller Sehnsucht. Zwei Menschen, die alles versuchen wollen", schrieb Kate zu einem Foto in ihrer Instagram-Story. Darauf sitzen Jakub und sie eng umschlungen am Strand und genießen einträchtig die Sonne. Von wann das Foto stammt, ist nicht klar – scheint aber so, als gebe es hier noch Hoffnung auf eine Reunion. Immerhin teilte auch der Fußballer das Bild mit demselben Text im Netz...

Zuletzt hatte Kate die Gerüchte schon angeheizt, weil sie sich händchenhaltend auf Social Media gezeigt hatte. Zu zwei ineinandergelegten Händen schrieb sie: "Balsam für die Seele". Fans vermuteten direkt, dass sich die TV-Bekanntheit hier mit ihrem Noch-Ehemann so wohlfühlt.

RTL / Frank Fastner Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Instagram / katemerlan Kate Merlan, 2022

