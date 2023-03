"Prominent getrennt"-Karina sah rot bei Streit mit Gustav!

Wie kam es zur Eskalation zwischen Karina Wagner (27) und Gustav Masurek (33)? Die Reality-TV-Bekanntheiten hatten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Die Beziehung hielt etwa neun Monate, bevor sie in die Brüche ging. Bei Prominent getrennt sind die einstigen Turteltauben momentan wieder gemeinsam im TV zu sehen. In der aktuellen Folge kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung, in welcher das Ex-Paar sich gegenseitig vorwarf, krankhafte Züge zu haben. Mit Promiflash sprachen die beiden über den Streit.

Ein großes Problem in der Beziehung war wohl, dass der 33-Jährige sehr eifersüchtig gewesen sei. Gegenüber Promiflash erklärte Gustav nun, dass seiner Meinung nach eine gesunde Eifersucht zu einer Beziehung dazu gehöre. Seine Ex sah das ganz anders: "Ich konnte und kann es bis heute nicht nachvollziehen, weil ich ihm nie einen Grund dazu gegeben habe." Die 27-Jährige hatte dem Paderborner an den Kopf geworfen, dass selbst ihre Mutter wegen seines Verhaltens Angst um sie gehabt habe. "Es hat sich dort in den letzten Tagen viel angesammelt, was von beiden Seiten auch mal raus musste. Dann habe ich einfach rot gesehen und aus Verzweiflung das gesagt, was ich gefühlt habe", begründete sie ihre harte Aussage.

Den einstigen Bachelorette-Kandidaten hatte dieser Spruch besonders getroffen. Er erinnerte sich: "Tat weh, war hart und ich denke im TV unangebracht." Insbesondere, da Gustav sich wohl mit den Verwandten seiner Ex noch verstehe, fand er, dass sie zu weit gegangen sei: "Vor allem weil bis heute immer noch leichter Kontakt zur Familie besteht."

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / gustavma4 Karina Wagner und Gustav Masurek, Reality-TV-Stars

Anzeige

RTL Karina Wagner bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL Gustav Masurek bei "Prominent getrennt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de