Trotz Fehlgeburten: Renata Lusin zeigt sich zuversichtlich

Renata Lusin (35) bleibt optimistisch! Die Let's Dance-Bekanntheit und ihr Mann Valentin Lusin (36) hatten vor einigen Wochen ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Vergangene Woche folgte jedoch der Schock: Die Tänzerin verlor ihr ungeborenes Kind. Darüber spricht sie inzwischen offen. Diesen Verlust erlitt sie nicht zum ersten Mal: Es ist schon die dritte Fehlgeburt, die die Schönheit verkraften muss. Doch Renata gibt ihren Wunsch Mutter zu sein nicht auf!

Das verkündet sie jetzt bei Instagram: "Wir werden noch glückliche Eltern sein, davon bin ich überzeugt." Sie habe natürlich ein paar Tage gebraucht und sei sehr traurig gewesen, "aber, ich habe irgendwie das Gefühl: 'Jetzt geben wir erst recht nicht auf, jetzt kämpfen wir erst recht'", erklärt Renata in dem Video.

Ihre nächste Schwangerschaft plane sie jedoch so lange wie möglich für sich zu behalten. An den Verlust möchte sie so wenig wie möglich erinnert werden: "Das Kapitel ist abgeschlossen. Das Leben geht weiter und ich lächle wieder!", verkündet sie ihren Fans und schickt ihnen Luftküsse in die Kamera.

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin, 2022

Instagram / renata_lusin Renata Lusin im Februar 2022

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin

