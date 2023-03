"Dankbar": Ana Ivanovic setzt ihren XL-Babybauch in Szene

Ana Ivanovic (35) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Vergangenen Monat hatten die ehemalige Tennisspielerin und ihr Mann Bastian Schweinsteiger (38) die freudigen Nachrichten mit den Fans geteilt, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Schon im Frühling soll das dritte Kind der Sport-Stars das Licht der Welt erblicken. Augenscheinlich kann die werdende Mama es auch gar nicht erwarten, ihr Baby kennenzulernen. Nun zeigte sich Ana erneut total dankbar für ihr Babyglück.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 35-Jährige nun zwei Schnappschüsse, auf denen sie ihre mittlerweile recht runde Körpermitte perfekt in Szene setzt. Vor einem weißen Vorhang posiert Ana in einem eng anliegenden schwarzen Top, zu dem sie eine dunkle Hose kombiniert hat. Ihren Babybauch hält sie dabei liebevoll mit den Händen umschlossen. "Dankbar", schrieb die in Belgrad geborene Schönheit schlicht unter ihrem Beitrag.

Erst vor wenigen Wochen hatte die dunkelhaarige Beauty ihre Community mit einer süßen Aufnahme inklusive Babybauch erfreut. Schon damals hatte sie zum Ausdruck gebracht, wie gut es ihr während der Schwangerschaft geht. "Dankbar – aufgeregt – glücklich… ich fühle alle drei in letzter Zeit", hatte sie die Schnappschüsse kommentiert.

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic, April 2022

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic, ehemalige Tennisspielerin

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic, März 2023

