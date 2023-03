Das bringt Fürst Albert seinen Kids von Charles' Krönung mit

Fürst Albert II. von Monaco (65) denkt an seinen Nachwuchs! Für den Royal geht es im Mai ins Vereinigte Königreich. Neben anderen zahlreichen Gästen wird auch der Mann von Fürstin Charlène (45) dem Ereignis des Jahres beiwohnen und an der feierlichen Krönung von König Charles (74) teilnehmen. Der Monarch wird voraussichtlich nur mit seiner Frau nach London reisen, doch seine Kids sollen nicht leer ausgehen: Denn Albert will seinen Zwillingen ein Andenken mitbringen!

In einem Exklusiv-Interview mit People erklärte der 65-Jährige: "In den Besprechungen, die unser Botschafter mit anderen Botschaftern geführt hat, haben wir erfahren, dass wir die Anzahl der Beamten in den verschiedenen Delegationen begrenzen müssen." Daher werden Albert und Charlène mit Mitbringseln für ihre beiden Kinder zurückkehren: "Ich werde ihnen jede Kleinigkeit mitbringen, die ich in die Finger bekomme."

Wie The Mirror berichtet, werden rund 2000 Person bei der Zeremonie in der Westminster Abbey erwartet. Neben Prinz William (40) und seinen Liebsten soll auch die Familie von Königsgemahlin Camilla (75) eine Einladung erhalten haben.

