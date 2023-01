Pamela Reif feiert neun Millionen Follower auf Instagram

Pamela Reif (26) feiert sich und ihre Fans. Vor etwa sechs Jahren hatte die Fitness-Influencerin ihr erstes Video auf YouTube hochgeladen, welches mittlerweile 15 Millionen Aufrufe vorzeigen kann. Gerade während der Corona-Krise wurden viele Personen auf ihre Home-Workout-Videos aufmerksam und verschafften ihr eine große Reichweite. Im vergangenen Jahr erreichte sie auf der Video-Plattform die 9 Millionen Follower. Jetzt zieht sie mit ihrem Instagram-Kanal nach.

Am Dienstag teilte Pamela auf ihrem Instagram-Kanal eine Bildreihe, bei der sie mit einem riesigen goldenen Ballon posiert, der die Nummer neun zeigt. "Neun Millionen. Elf Jahre Instagram, 26 Jahre existent und ich kann es buchstäblich kaum erwarten, was mein Leben noch mit mir geplant hat", schrieb sie zu den Aufnahmen und forderte ihre Follower auf, Spekulationen in den Kommentaren niederzuschreiben. "Auf jeden Fall: vielen Dank, dass ihr mir folgt", beendete sie die Danksagung an ihre Community. Während sie auf den Bildern posiert, strahlt sie von einem Ohr zu dem anderen in die Kamera.

Nach ihrer Aufforderung holten ihre Fans die wildesten Ideen für ihre Zukunft heraus. "Pam als Gesundheitsministerin. Deutschlandweit drei Mal die Woche ein Livestream für die landesweite Gesundheit", kommentierte ein Follower belustigt.

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Instagram / pamela_rf Willi Whey und Pamela Reif auf der GLOW in Essen

