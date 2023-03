Fans werfen Hailey Bieber vor, Selena Gomez nachzuahmen!

Die Diskussionen um diese beiden nehmen scheinbar kein Ende: Hailey Bieber (26) und Selena Gomez (30) sollen seit Jahren miteinander zerstritten sein. Grund dafür: Haileys Ehemann Justin Bieber (29). Dieser datete Selena, bevor er 2018 Hailey heiratete. Die Fans sind sich sicher, dass Hailey eifersüchtig auf die Ex ihres Mannes ist und diese deshalb öffentlich disst. Jetzt werfen die Fans Hailey sogar vor, Selena zu kopieren!

Wie Mirror berichtet, sind viele Fans sich einig, dass Hailey Selena kopieren und nachahmen soll. Diese Theorie kursiert zurzeit in den sozialen Medien. In verschiedenen Tiktoks teilen Fans Beweise für die angeblichen Kopien: Die wohl überzeugendste Übereinstimmung passiert in Ausschnitten aus Selenas Show "Selena + Chef" und Haileys YouTube-Serie "What's In My Kitchen?" Die Einleitung zu beiden Videos ist fast identisch: "Das ist mein Haus, meine wundervolle Küche, die das Set ist", heißt es in Selenas Version. Hailey leitet ihr Video beinahe identisch ein: "Ja, das ist meine echte Küche, in meinem Haus. Kein Set, ich wohne hier."

Viele Fans finden diese Ähnlichkeiten besorgniserregend und teilen das auch mit: "Das ist unheimlich", "Ich dachte, die Leute übertreiben mit diesen ganzen Zufällen. Aber jede Stunde sehe ich einen neuen" oder "OMG! Es hört nie auf, es wird immer komischer!"

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber auf Hawaii, Februar 2023.

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

Backgrid Hailey und Justin Bieber, 2023

