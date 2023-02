Hailey Bieber würgt wegen Taylor Swift: Selena Gomez kontert

Gibt es jetzt doch Streit? In einem kurzen Video hatte Selena Gomez (30) ihre Augenbrauen gezeigt, die sie versehentlich zu stark geliftet hatte. Darauf folgte ein Screenshot eines Video-Telefonats zwischen Kylie Jenner (25) und Hailey Bieber (26) – auf dem sie an ihre Augenbrauen gezoomt hatten. Das Netz will darin einen Diss erkannt haben. Kylie hat jedoch klargestellt, dass das alles Quatsch sei. Jetzt kursiert ein älteres Video von Hailey im Netz – das Selena so nicht stehen lassen kann!

Zwischen 2017 und 2019 hatte Hailey die TV-Show "Drop The Mic" moderiert, bei der verschiedene Stars in Rap-Battles gegeneinander antreten mussten. Ein virales TikTok zeigt jetzt Hailey, die einen Würgereiz andeutet, als ihr Co-Moderator Taylor Swift (33) erwähnt. Selena verteidigte ihre BFF in den Kommentaren: "Das tut mir so leid, meine beste Freundin ist und bleibt für immer eine der besten in ihrem Feld."

Auch wenn die Show schon einige Jahre her ist, scheint der Move jetzt Konsequenzen für Hailey zu haben. Sie verlor damit wohl einige Sympathiepunkte: "DAS ist die echte Hailey", kommentiert ein User. Das sehen anscheinend auch andere so – im Lauf der vergangenen Woche entfolgten der Frau von Justin Bieber (28) knapp 350.000 Follower!

Getty Images Selena Gomez im Juni 2022

Getty Images Taylor Swift, AMAs 2022

Getty Images Hailey Bieber, Oktober 2022

