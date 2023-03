Gewusst? So lernte Loredana Wollny ihren Babydaddy kennen!

Wie hat Loredana Wollny (19) den Mann fürs Leben eigentlich kennengelernt? Anfang März gab sie die Verlobung mit ihrem Freund Servet bekannt – somit kommt die jüngste Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (58) wohl schon bald unter die Haube! Zwar ist die Influencerin erst 19 Jahre alt, trotzdem haben sie und ihr Schatz bereits ein gemeinsames Kind: Ihr Sohn Aurelio wurde im vergangenen Dezember geboren. Aber wie fing Loredana und Servets Liebesgeschichte überhaupt an?

Das verriet die junge Mama jetzt in ihrer Doku-Soap "Die Wollnys". "Wo haben wir uns kennengelernt? Ja, es hat an demselben Ort angefangen, wo es mit Estefania und Ali auch angefangen hat – tatsächlich", begann Loredana zu erzählen. "Ich war nämlich mit Freunden was trinken abends und dann war er da – wir haben uns die ganze Zeit angeguckt. Dann hat er mir so ein Zeichen gegeben: 'Komm mal her...' Bin ich aber nicht drauf eingegangen."

Loredana habe Servet auch für den restlichen Abend ignoriert. Doch wie ging es dann weiter? "Dann hat er mein Instagram gefunden, dann haben wir geschrieben und geschrieben – und uns nach ein paar Diskussionen getroffen", verriet die 19-Jährige. "Dann kam alles so, wie es jetzt ist."

Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Freund, 2023

Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Freund am Strand

Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Freund im Februar 2023

Anzeige

Was sagt ihr zu Loredana und Servets Kennenlerngeschichte? Herrlich normal! Nicht gerade romantisch... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de