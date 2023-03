Keira Knightley wurde für "Kick It Like Beckham" verspottet

Keira Knightley (37) startete schon früh in Hollywood durch. Mit Filmen wie Fluch der Karibik und "Tatsächlich Liebe" wurde die Schauspielerin weltweit bekannt. Der schnelle Aufstieg zum Ruhm war nicht einfach für die Britin. Zu Beginn der Piratenfilmreihe war sie erst 17 Jahre alt, doch ihren Durchbruch hatte sie schon ein Jahr zuvor mit der Sportkomödie "Kick It Like Beckham". Nun verrät sie: Für die Rolle als Fußballspielerin wurde sie verspottet!

"Oh, das ist wirklich peinlich", hätten ihre Freunde gesagt, als Keira von der Rolle erzählt hatte. Die Teenie-Komödie handelt von zwei Mädchen, die gegen den Willen ihrer Eltern eine Fußballkarriere anstreben. Aufgrund des 20-jährigen Jubiläums spricht sie mit Jimmy Fallon (48) in "The Tonight Show" über die Erfahrung. Leute sollen ihr Sachen gesagt haben wie "Mach dir keine Sorgen. Niemand wird es sehen", dabei ist der Fußball-Streifen bis heute ein riesiger Erfolg. Wenn Fans die 37-Jährige auf ihre Arbeit ansprechen, sei es meist wegen dieses Films. "Er ist so beliebt, es ist erstaunlich", berichtet sie.

Heute sieht die Schauspielerin es kritisch, dass sie im jungen Alter so hart gearbeitet hat. Ihre nächste Rolle, Piratin Elizabeth Swann, "war für jeden ein Lustobjekt", berichtete sie in einem Interview. Das war nicht leicht für die 17-jährige Keira: "Es war, als wäre ich eingesperrt in einer Situation, die ich nicht verstand."

Anzeige

Getty Images Keira Knightley in London, 2020

Anzeige

Getty Images Keira Knightley in New York im März 2019

Anzeige

Getty Images Keira Knightley auf der "Fluch der Karibik"-Premiere 2003 in Dublin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de