"Wie ein Käfig": Keira Knightley über "Fluch der Karibik"

Ihre größte Rolle und der ersehnte Durchbruch: Keira Knightley (37) war lange neben Johnny Depp (59) und Orlando Bloom (46) das Gesicht der Fluch der Karibik-Filme. Die Rolle im ersten Disney-Blockbuster bekam sie mit 17 Jahren nach ihrem ersten Karrierehoch in "Kick It Like Beckham" 2002. Der schnelle Aufstieg zum Ruhm war für sie aber nicht nur positiv: Über ihre Rolle als Elizabeth Swann möchte Keira noch einiges klarstellen.

Im Interview mit Harper's Bazaar erklärt Keira, dass sie sich durch die Rolle sehr eingeengt gefühlt habe – als würde sie feststecken. Sie beschreibt, wie sie den Rollenwechsel wahrnahm: "Elizabeth war für jeden ein Lustobjekt.[...] Das war sehr interessant, sich vom Wildfang zum genauen Gegenteil zu verwandeln." Für die Darstellung wurde sie öffentlich kritisiert, obwohl ihre Figur auch "einen klaren Kampfgeist" aufgezeigt hatte.

Dennoch sieht Keira die Zeit heute kritisch: "Es war, als wäre ich eingesperrt in einer Situation, die ich nicht verstand", sagt die Schauspielerin über die Rollen nach "Fluch der Karibik". Sie beschreibt sich selbst als zu ehrgeizig am Anfang ihrer Karriere. Nachdem bei ihr Burnout diagnostiziert worden war, habe sie sich eine Auszeit genommen – und wollte mit mehr Indie-Filmen, wie "The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben", zurück auf die Leinwand kehren.

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

Getty Images Keira Knightley im März 2019 in New York City

Getty Images Keira Knightley in London, 2020

