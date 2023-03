Nach Herzstillstand: Damar Hamlin bei "The Masked Singer"!

Damar Hamlin (24) zeigt sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit! Der Footballspieler war Anfang Januar während eines Spiels gegen die Cincinnati Bengals zusammengebrochen. Der Grund: Der US-Amerikaner hatte einen Herzstillstand erlitten. Er wurde noch auf dem Spielfeld reanimiert und anschließend direkt in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen scheint sich der Sportler davon erholt zu haben. Fans konnten Damar wieder wohlauf bei der US-Version von The Masked Singer sehen!

Die Show in dieser Woche stand unter dem Motto Sesamstraße. Nach der Performance des Eichhörnchens kam ein kleiner Junge auf die Bühne. Er unterhielt sich mit der Sesamstraßenfigur Elmo, um der Jury einen Tipp zu liefern. Kurz darauf trat der große Bruder des Siebenjährigen auf – und das war kein Geringerer als Damar! Sowohl die Jury als auch das Publikum war völlig aus dem Häuschen. Der Juror Ken Jeong (53) flippte komplett aus: "Ich bin einfach so froh, dass du hier bist. Aber noch wichtiger ist, dass du gesund bist. Die ganze Welt liebt dich!"

Als der Moderator Nick Cannon (42) Damar fragte, weshalb er in die Show gekommen sei, erklärte er: "Hauptsächlich wegen meines Bruders, weißt du? Das ist meine Welt, für mich steht die Familie an erster Stelle." Der Kleine sei großer Sesamstraßen-Fan. Die Brüder verteilten einige High-Fives ans Publikum und verließen gemeinsam die Bühne.

