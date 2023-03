Pamela Reif entschuldigt sich für ihre transphobe Aussage

Pamela Reif (26) entschuldigt sich! Die Fitness-Influencerin muss derzeit einen ziemlichen Shitstorm über sich ergehen lassen: In einem TikTok-Video äußerte sie sich transphob, als sie einen Face-Filter verwendete und sagte, sie sehe aus wie eine Transe. Dafür hagelte es ziemlich Kritik, gerade weil die Unternehmerin eine immense Reichweite hat. Nun äußerte sich Pam in einem Kommentar zu den Vorwürfen und entschuldigt sich.

Auf TikTok teilte die Karlsruherin in gewohnter Manier ein Tanzvideo von sich. In der Kommentarspalte bezog sie schließlich Stellung zu ihrem Clip, den sie mittlerweile wieder gelöscht hat. "Es tut mir von Herzen leid, dass das Face-Filter-Video [...] so unglaublich falsch wirkt", schrieb Pamela. Sie habe es nicht transphob gemeint. "Ich mache dazu kein Statement, weil das die Sache unnötig groß machen würde, aber es ist mir selbst peinlich und ich stimme euch zu, dass das Video falsch aufgefasst werden kann", fuhr sie fort.

Zuvor hatte Pamela ein Video von sich mit einem Filter gepostet, der sie stark geschminkt aussehen ließ. "Hä, das ist voll gemein. Nichts gegen Transen – aber wieso sehe ich damit aus wie eine Transe? Ich dachte, ich mache das jetzt drauf und werde voll schön!", staunte sie.

Getty Images Pamela Reif in Cannes, Mai 2022

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Dezember 2021

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im April 2022

