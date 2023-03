Spoiler: Sie bekommt den ersten Kuss von Bachelor David!

David Jackson geht den nächsten Schritt! Derzeit ist der Influencer als Rosenverteiler bei Der Bachelor zu sehen. In der dritten Folge durften sich einige Kandidatinnen über ein Einzeldate oder auch ein Gruppendate auf einem Boot freuen. Doch wer hat die Nase bei dem Junggesellen vor? In der vierten Folge der Kuppelshow geht es schon heiß her: Diese Kandidatin bekommt den ersten Kuss von David!

Spoiler-Warnung!

Die nächste Folge von "Der Bachelor" ist bereits auf RTL+ abrufbar. Bei einem Gruppendate gehen die Kandidatinnen mit David Rollschuhfahren auf einer Skate-Bahn. Während die Mädels danach wieder in die Villa zurückmüssen, darf Lisa Mieschke noch etwas länger bleiben. In der romantischen Atmosphäre kommen sie sich schließlich näher: David und Lisa küssen sich zum ersten Mal! "Ob er gut küssen kann, das behalte ich für mich", grinst die 32-Jährige danach.

Kurz darauf kehrt Lisa wieder zurück in die Villa. Die anderen Kandidatinnen sind natürlich neugierig, wie das Date gelaufen ist. Als sie von dem Kuss hören, freuen sich viele – andere ziehen aber auch lange Gesichter. Rebecca offenbart später Kandidatin Leyla, dass sie den Bachelor auch gern küssen wolle. "Wir würden es alle machen, weil wir wollen ihn alle haben. Er ist derjenige, der das alles in der Hand hat", bringt es Leyla daraufhin auf den Punkt.

