Warum? GNTM-Anya will nicht für Alessandra Ambrosio walken!

Anya Elsner hat ihr eigene Ansicht zum Thema Üben! Bei Germany's next Topmodel polarisiert sie schon von Anfang an mit ihrer Art: Die Berlinerin betont immer wieder, dass sie eine Einzelkämpferin ist. Damit kommt sie bei den anderen Nachwuchsmodels nicht gut an – sie fühlten sich sogar so unwohl mit ihr, dass sie die 19-Jährige gebeten hatten, in ein anderes Zimmer zu ziehen. Auch Training lehnt Anya konsequent ab – jetzt wollte sie nicht mal für Alessandra Ambrosio (41) walken!

In der heutigen Folge gibt das Victoria's-Secret-Supermodel den Mädels ein Laufstegcoaching und verteilt wertvolle Tipps. Doch davon will Anya nichts wissen! Als Alessandra sie auffordert, vor ihr zu laufen, stellt sie eiskalt klar: "Ehrlich gesagt übe ich nie." Das stößt natürlich auf Unverständnis: "Sie hätte mit ihren Schuhen üben können. [...] Man weiß nie, was passiert. Ihre Spontanität könnte etwas schwierig für sie sein", vermutet das Topmodel.

Natürlich verrät Alessandra dann auch Heidi Klum (49) Anyas Verweigerung – und auch die heißt ihre Einstellung nicht gut. "Also da ist ja das Seltsamste, was ich jemals gehört habe. Ich meine, hier hat man jemand mit so viel Ahnung [...]. Dass sie diese Chance nicht mal wahrnimmt, ist ja echt blöd", macht sie deutlich. Und auch Alessandra richtet noch mal eindringliche Worte an Anya: "Übung macht den Meister. Vielleicht übst du das nächste Mal mehr."

ProSieben / Richard Hübner Alessandra Ambrosio bei GNTM 2023

Instagram / anya.elsner GNTM-Kanddiatin Anya Elsner

ProSieben / Richard Hübner Der Entscheidungswalk der fünften Folge GNTM 2023

