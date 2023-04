Manuel Neuer vor Rückkehr: Yann Sommers Bayern-Zeit vorbei?

Wechsel Yann Sommer (34) etwa schon wieder den Verein? Manuel Neuer (37) hatte sich im Dezember des vergangenen Jahres schwer verletzt und bei einem Ski-Unfall den Unterschenkel gebrochen. Deshalb war er für mehrere Monate für den FC Bayern ausgefallen. Für ihn war der Mönchengladbacher Keeper Yann Sommer eingesprungen – laut Vertrag bis 2025. Doch jetzt wird vermutet, Yann könnte den Verein vorzeitig verlassen!

Laut Informationen, die Sport Bild vorliegt, sei die Zukunft seiner aktuellen Saison ungewiss, denn Manuel befindet sich auf dem Weg der Besserung. Bayern-Trainer Thomas Tuchel (49) äußerte sich vor wenigen Tagen voller Vorfreude wegen Manuels Reha-Erfolgen. Außerdem war er sich sicher, dass der Nationalspieler wieder zurückkommen wird: "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass der Manu es noch mal wissen will. Wir bestärken ihn auf dem Weg." Sollte der Blondschopf also wieder auf den Platz zurückkehren, könnte es Yann an Spielpraxis fehlen, die er als Keeper der Schweizer Nationalmannschaft dringend braucht.

In den vergangenen Spielen konnte Yann nicht komplett überzeugen – denn das Spiel gegen Hoffenheim ging unentschieden aus. Gegen Mainz verloren die Bayern 1:3. Zudem schied der Verein vorzeitig aus der Champions League aus.

