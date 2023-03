Beim Bachelor-Date: Deswegen gab es keinen Kuss von Lisa

Diese Kandidatin bekam keinen Kuss! David Jackson sucht als neuer Bachelor derzeit nach der ganz großen Liebe. Dafür verbringt er romantische Dates mit den Kandidatinnen und führt tiefgründige Gespräche. Auch Kandidatin Lisa buhlt um das Herz des Junggesellen. In der aktuellen Folge lud dieser sie in seine Villa ein. Dort gingen Lisa und David auf Tuchfühlung, doch zum Kuss kam es nicht.

Im Promiflash-Interview plaudert die 32-Jährige jetzt aus dem Nähkästchen und erzählt, ob sie sich über ein anderes Date mehr gefreut hätte. "David hat das Date anhand unserer gemeinsamen Interessen ausgesucht und ich fand das sehr passend für uns", teilt sie mit. Außerdem gibt sie zu: "Wir konnten uns besser kennenlernen und sind uns auch nähergekommen, aber ein Kuss wäre für mich zu früh gewesen."

Auch im Nachhinein habe sie diese Entscheidung nicht bereut. "Ein Kuss lag zwar in der Luft, aber wir waren noch am Anfang unseres Kennenlernens, sodass mir das zu früh gewesen wäre", gibt die Brünette zu verstehen. Laut ihr komme alles so, wie es kommen soll. "Wenn wir es beide miteinander fühlen, wird es auch noch zu einem Kuss kommen", sagt sie abschließend.

RTL Lisa Mieschke und David Jackson bei "Der Bachelor"

RTL / Frank J. Fastner Bachelor 2023 David Jackson

RTL / Frank Fastner Lisa M., Kandidatin bei "Der Bachelor"

