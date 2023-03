Cathy Hummels will ihr Glück nie von anderen abhängig machen

Cathy Hummels (35) geht ihren eigenen Weg! Die letzten Jahre waren für sie nicht leicht: Die Influencerin muss nicht nur immer wieder Shitstorms einstecken und mit Bodyshaming umgehen, sondern ist auch seit Ende des vergangenen Jahres von ihrem Mann Mats Hummels (34) geschieden. Jetzt stehen für die Moderatorin viele Änderungen an: Sie zieht mit ihrem Sohn auch noch in ein neues Haus. Cathy will endlich unabhängig sein und völlig auf eigenen Beinen stehen.

"Eines habe ich mit meinen 35 Jahren dank meiner Depressionen und dank meiner Scheidung gelernt: Ich werde mein Glück nie wieder von anderen abhängig machen", betonte sie unter ihrem neusten Foto auf Instagram, auf dem sie selbstbewusst in die Kamera blickt. Auch eine Anspielung auf Mats konnte Cathy sich natürlich nicht verkneifen: "In meinem bestimmten Fall: Von keinem Mann der Welt wird mein Glück jemals wieder beeinflusst." Sie wolle sich selbst immer treu bleiben und stolz darauf sein, was sie geschafft habe.

Doch noch mehr Einblicke in ihre Seele gewährte Cathy ihren Followern: "Mein Anwalt hat so viel zu tun wie nie. Beruflich ist Umstrukturierung meine momentane tägliche Routine. Ich will klarer, gebündelter und vor allem autonomer arbeiten. Oft komme ich mir vor wie der Depp vom Dienst." Das Medienbusiness sei knallhart, besonders für Frauen, und viele Männer würden versuchen, sie "platt zu machen."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels im Dezember 2022

