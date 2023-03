Christina Dimitriou sicher: Ihr Ex Aleks ist längst getrennt

Ist an den Gerüchten etwas dran oder nicht? Aleksandar Petrovic (32) und Christina Dimitriou (31) hatten sich in der vergangenen Temptation Island V.I.P-Staffel dem ultimativen Beziehungstest gestellt. Doch alles kam anders: Der Fitnesscoach verliebte sich in Verführerin Vanessa Nwattu – nach der Show kamen die beiden zusammen. In den vergangenen Wochen gab es aber Spekulationen, dass sie kein Paar mehr seien. Auch Christina ist sich diesbezüglich sicher. "Ich habe von anderen Quellen gehört, dass eure Beziehung gar nicht mehr existiert. Warum macht ihr nicht einfach eure Trennung offiziell? Dann habt ihr wieder Aufmerksamkeit", wetterte die 31-Jährige via Instagram.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de