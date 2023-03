Liebes-Urlaub in Paris: Dana und Gigi besuchen Disneyland!

Luigi Birofio (23) lässt den Romantiker raushängen! Der Ex on the Beach-Star ist seit wenigen Wochen offiziell mit der Reality-Bekanntheit Dana Feist liiert. Anfang der Woche überraschte der Italiener seine Liebste mit einem Kurzurlaub. Pünktlich zu ihrem Geburtstag entführte er die Beauty in die Stadt der Liebe. In Paris spendierte er seiner Freundin sogar ein Hotelzimmer mit Blick auf den Eiffelturm. Und nicht nur das: Gigi und Dana besuchen sogar das Disneyland!

Davon teilt die Beauty jetzt süße Fotos bei Instagram. Gemeinsam posieren sie vor dem bekannten Schloss des Freizeitparks und halten sich in den Armen. Auf dem zweiten Bild verzücken die Turteltauben ihre Follower auch noch mit einem Kuss. Nicht nur Danas Fans zeigen sich in den Kommentaren begeistert – auch Gigis Kumpel Calvin Kleinen (31) kommentiert den Post: "Voll der Romantische geworden."

Gigi lässt seine Follower ebenfalls an dem romantischen Ausflug teilhaben. In seiner Story teilt er niedliche Videos seiner glücklichen Freundin: Dana strahlt übers ganze Gesicht und tänzelt durch die Straßen des Disneylands.

Instagram / missfeist Dana Feist und Gigi Birofio, Reality-Stars

scoolz-pixx Dana Feist und Gigi Birofio, 2023

Action Press / AEDT Dana Feist und Gigi Birofio bei der "Too Hot To Handle: Germany"- Realease-Party, Februar 2023

