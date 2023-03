Gigi Birofio überrascht Dana mit süßem Geburtstags-Trip!

Luigi Birofio (23), der alte Romantiker! Der beliebte Reality-TV-Star, der zuletzt die Dschungelcamp-Zuschauer unterhalten hatte, ist seit ein paar Wochen mit Love Island-Bekanntheit Dana Feist zusammen. Die Turteltauben machen kein Geheimnis daraus: Sie sind total verrückt nacheinander! Das beweist nun auch diese Aktion: Anlässlich ihres Geburtstages überraschte Gigi seine Dana jetzt mit einem spontanen Trip in die Stadt der Liebe...

In seiner Instagram-Story beginnt er zu erzählen: "Dana hat ja in zwei Tagen Geburtstag... Ich habe ihr gesagt: 'Nimm dir die Woche frei. Wir fahren jetzt einfach irgendwo hin, steigen einfach ins Auto ein und fahren spontan irgendwo hin." Auch wenn die Beauty es anfangs gar nicht so richtig fassen konnte, stand Gigi zu seinem Wort. Mit gepackten Koffern machten sie sich schließlich auf den Weg. Am Ende landete das Paar in einer der romantischsten Städte der Welt: Paris! Der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer spendierte sogar ein Hotelzimmer mit Blick auf den Eiffelturm.

Während ihres Paris-Aufenthalts stießen Gigi und Dana jedoch ziemlich schnell auf ein Hindernis: "Die Franzosen sich komisch... Ich kann eh schon kaum Englisch. Da rede ich also Englisch mit denen, und die antworten auf Französisch!", schilderte der Italiener während eines Restaurantbesuchs. "Ich komme da nicht klar mit meinem Kopf!"

Dana Feist und Gigi Birofio, 2023

Dana Feist mit Gigi Birofio

Dana Feist und Gigi Birofio

